Посол Казахстана поблагодарил Азербайджан за поддержку

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов поблагодарил Азербайджан за поддержку на фоне недавних событий в Алматы.

Как передает в среду Trend, с соответствующим заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в посольстве.

Отметив, что события последних дней являются тяжелой трагедией для Казахстана, посол поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную на недавней видеоконференции Совета глав МИД Организации тюркских государств.