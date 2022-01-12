Президент Ильхам Алиев: Уничтожены 6-8 военнослужащих противника, многие ранены

БАКУ /Trend/ - Вооруженные Силы Азербайджана предприняли решительные меры по наказанию преступников, и сегодня, по информации, полученной мной от министра обороны, 6-8 военнослужащих противника уничтожены, многие ранены.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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