Президент Ильхам Алиев: Минская группа ОБСЕ не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что этот конфликт решен

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что этот конфликт решен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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