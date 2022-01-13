Госдепартамент США обеспокоен инцидентом на азербайджано-армянской границе

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США обеспокоен сообщениями об инциденте между армянскими и азербайджанскими силами на границе, сообщает Trend со ссылкой на Twitter Бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии.

"Мы обеспокоены сообщениями об инциденте между армянскими и азербайджанскими силами, который привел к жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате провокации, совершенной 11 января вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб азербайджанский военнослужащий рядовой Назаров Аяз Азер оглу.