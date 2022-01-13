Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы прекрасно знают, что наше слово так же ценно, как и наша подпись

БАКУ /Trend/ - Иностранные инвесторы прекрасно знают, что наше слово так же ценно, как и наша подпись.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 13 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон».

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