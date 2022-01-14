МИД Турции распространил заявление в связи с 30-й годовщиной установления дипотношений с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана и Турции, закрепленные и вышедшие с подписанием Шушинской декларации на уровень стратегического партнерства, будут продолжены и впредь.

Как сообщает Trend, об этом говорится в распространенном МИД Турции заявлении в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Баку и Анкарой.

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