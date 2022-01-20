Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО)

Политика 20 января 2022 23:08 (UTC+04:00)
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг в рамках рабочего визита в Австрию встретился с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохамедом Сануси Баркиндо.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе встречи генсек выразив удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном, напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев был первым лидером, который в 2016 году для стабилизации мирового рынка нефти на Всемирном экономическом форуме призвал все страны-члены ОПЕК и не входящие в ОПЕК страны объединить усилия и работать вместе. Он отметил, что эта инициатива вызвала широкое обсуждение в странах-членах ОПЕК, и в странах, не входящих в картель и именно при поддержке Президента Азербайджана в декабре 2016 года в короткие сроки был создан формат ОПЕК+. Генсек заявил, что совместная деятельность в формате ОПЕК+ способствовала стабилизации цен на мировых рынках нефти.

Говоря об успешном сотрудничестве в формате ОПЕК+, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества в этом формате. Он отметил, что под руководством генсека Мохаммеда Баркиндо были предприняты успешные шаги в формате ОПЕК+, в результате чего мировые цены на нефть стабилизировались.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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