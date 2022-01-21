В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, в №-ской воинской части проводятся учебные сборы военнообязанных, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Основной целью сборов с участием группы военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, ознакомление с современным оружием и военной техникой, имеющейся в арсенале армии, а также обучение правилам обращения с ними.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Затем для участников сборов было организовано культурно-массовое мероприятие. В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана шехидов. Прозвучал Государственный гимн.

Выступившие рассказали о Победе азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и исторической значимости одержанной Победы. Отмечалось, что проводимые сборы внесут вклад в боевую и морально-психологическую подготовку.

На мероприятии солисты Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представили музыкальные номера на патриотическую тему.

Отметим, что учебные сборы продлятся до 29 января.