Военнослужащий азербайджанской армии погиб в небоевых условиях
БАКУ /Trend/ - 22 января в небоевых условиях погиб военнослужащий срочной действительной военной службы азербайджанской армии Магеррамзаде Асиф Сафаил оглу, проходивший службу в N-ской воинской части Бакинского гарнизона, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Руководство минобороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего. Аллах ряхмят элясин!" - говорится в сообщении ведомства.
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