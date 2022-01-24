В Агдаме продемонстрируют поврежденные армянами исторические памятники (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - В Агдаме будут собраны и продемонстрированы общественности некоторые исторические памятники, поврежденные армянами.
Как сообщает карабахское бюро Trend, во дворе комплекса «Имарат» будут демонстрироваться поврежденные армянами древние надгробия и каменные скульптуры.
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