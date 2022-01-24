Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией МИД Финляндии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с рабочим визитом в Баку делегацией во главе с генеральным директором департамента по России, Восточной Европе и Центральной Азии министерства иностранных дел Финляндии Марией Ливала, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны подробно проинформировал их о работе, проводимой на освобожденных территориях после победы, одержанной в Отечественной войне под командованием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.

Министр также отметил, что азербайджано-финское военное сотрудничество успешно реализуется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

В свою очередь, глава департамента МИД Финляндии подчеркнула важность дальнейшего развития взаимных связей с Азербайджаном.

Стороны обменялись мнениями о связях между нашими странами, укреплении мира и стабильности в регионе, а также о других вопросах, представляющих взаимный интерес.