БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Турцию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что в Дипломатическом форуме в Анталье с армянской стороны примут участие министр иностранных дел Арарат Мирзоян и специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян.

"Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан на этом форуме. На форум приглашен и Азербайджан. Приглашены также представители Армении. Пашинян заявил, что сможет присоединиться к участию в форуме. Мы будем рады их визиту", - сказал Чавушоглу.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде)