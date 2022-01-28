Жители поселка Бина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за создание Учебного и сервисного комплекса (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Учебный и сервисный комплекс в поселке Бина Хазарского района Баку, в церемонии открытия которого приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, служит образованию, социальному благополучию, обеспечению комфортных и достойных условий жизни граждан.

Съемочная группа Trend посетила новопостроенный Учебный и сервисный комплекс и ознакомилась с созданными в нем современными условиями.

Депутат от Хазарского района Солтан Мамедов сказал Trend, что ранее на этой территории не было школы, детсада и другой социальной инфраструктуры. Учтя просьбу жителей поселка, Фонд Гейдара Алиева за короткий срок создал здесь современную инфраструктуру и передал ее в пользование жителей.

"Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда придают большое значение развитию сферы образования, улучшению условий жизни граждан. Комплекс, созданный в поселке Бина, является очередным проявлением этой политики. Одним из основных принципов деятельности Фонда Гейдара Алиева является создание в стране новых и современных образовательных комплексов. С этой целью по всей стране, в том числе в поселках и селах города Баку, строятся новые школы”, - сказал депутат.

Он добавил, что сегодня по всей стране реализуются современные инфраструктурные проекты. Наряду с восстановлением освобожденных от оккупации территорий, проводятся созидательные работы в каждом городе, районе и поселке, что свидетельствует о сильной экономике страны.

Жители поселка Бина в свою очередь выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Местный житель Наби Иманов отметил, что сдача в эксплуатацию в поселке этого современного комплекса очень обрадовала жителей: “Мы очень рады этому, так как в нашем поселке не было школы, детского сада, медпункта, почты. Мы безмерно благодарны Президенту и Первой леди”.

Жители поселка Хураман Мамедова, Назакет Акберова, Эльнара Бабаева, Фатма Ягубова и другие подчеркнули, что люди всегда ощущают внимание и заботу Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Они выразили удовлетворение созданными высокими условиями и выразили благодарность руководству страны.

Представляем вниманию видеорепортаж.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)