Президент Ильхам Алиев: Во время второй Карабахской войны Гянджу неоднократно бомбила преступная армянская армия

БАКУ /Trend/ - Во время второй Карабахской войны Гянджу неоднократно бомбила преступная армянская армия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 30 января в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ в Гяндже.

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