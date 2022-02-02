Молодежная политика Президента Ильхама Алиева является примером для всего мира - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - Все меры, принимаемые в Азербайджане для решения вопросов и проблем молодого поколения, обеспечения его активного участия в общественной жизни, приведут азербайджанскую молодежь к еще более лучшему будущему. Самым большим защитником и сторонником молодежи на этом пути является Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Слова главы государства «У меня особое отношение к молодежи, мое сердце с вами. Вы можете рассчитывать на меня во всем. Я тоже полагаюсь на вас» являются ярким примером доверия азербайджанского государства молодежи, а также любви и поддержки молодежью Президента.

Сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Объявление 2 февраля Днем молодежи связано с именем великого лидера Гейдара Алиева, который всегда проявлял внимание и заботу о молодежи, уделял особое внимание решению ее проблем. Сегодня молодежная политика Азербайджана стала примером для всего мира.

Как сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров, сегодня Азербайджан, являющийся ведущим государством региона, отличается в мире также своей прогрессивной молодежной политикой.

«Азербайджан – одна из немногих стран, где учрежден и отмечается День молодежи, что, наряду с проводимой в этой сфере работой, показывает, что в нашей стране проявляются особое внимание и забота о молодом поколении. Несомненно, ключевую роль здесь сыграла молодежная политика, основанная великим лидером Гейдаром Алиевым и продолженная Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал он.

Искендеров отметил, что объявление в 1997 году 2 февраля Днем молодежи распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева, реализация многочисленных государственных программ, отражающих внимание и заботу государства о молодежи, создание Фонда молодежи являются результатом этой политики. Он добавил, что азербайджанская молодежь, воодушевляемая этим вниманием и заботой, также отличается патриотизмом, привязанностью к своему народу и государству: «В очередной раз мы стали свидетелями этого в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Как известно, отважная азербайджанская армия во главе с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым каждый день этой войны вписала в историю как победный день. В основе беспрецедентной Победы нашей армии в 44-дневной войне были патриотизм, любовь к Родине молодежи в рядах нашей армии. Как заявил Президент Азербайджана, любовь к Родине привела нас к Победе. Любовь к Родине, патриотизм стали основным фактором нашей Победы».

Депутат отметил, что Отечественная война Азербайджана за правое еще раз доказала, что в стране есть патриотичная, сильная, сформировавшаяся в национальном духе молодежь, готовая пожертвовать жизнью за свою Родину: «Хочу однозначно подчеркнуть, что главную задачу в достижении нашей исторической Победы выполнило молодое поколение, сформировавшееся в духе идей общенационального лидера Гейдара Алиева и подросшее в годы руководства страной Президента Ильхама Алиева».

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Шахин Исмаилов, история Дня молодежи, который страна сегодня торжественно отмечает, также связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Общенациональный лидер выдвинул в 1995 году инициативу по проведению Форума молодежи, и 2 февраля 1996 года состоялся I Форум молодежи. В 1997 году соответствующим распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева дата 2 февраля была объявлена Днем молодежи.С тех пор форумы молодежи проводятся в Азербайджане каждые три года. На них обсуждаются вопросы, интересующие молодежь, принимаются решения. В период руководства Президента Ильхама Алиева молодежная политика также является важной частью государственной политики. Для молодежи созданы новые возможности, государство вносит важный вклад в ее всестороннее развитие. Сегодня в государстве существуют специализированные органы по работе с молодежью. Среди них следует особо отметить отдел по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента, комитет по делам молодежи и спорта Милли Меджлиса, министерство молодежи и спорта, Фонд молодежи. В то же время в Азербайджане действует около 300 неправительственных организаций, работающих в сфере молодежи. Значительное количество представителей нашей молодежи работает в различных научно-исследовательских центрах. Азербайджанская молодежь добилась больших успехов, и, безусловно, основой этого является успешная государственная политика в сфере молодежи. Молодежь всегда ощущает внимание государства, и в частности поддержку Президента Ильхама Алиева", - сказал депутат.

Он отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская молодежь проявила большой героизм: "Именно благодаря руководству Верховного Главнокомандующего и отваге молодых воинов Азербайджана наши земли были освобождены от оккупации. Глава азербайджанского государства подробно говорил о героизме нашей молодежи, проявленном в боях, высоко оценив ее вклад в Победу. Уверен, что азербайджанская молодежь и впредь будет делать все возможное для развития Азербайджана, еще теснее сплотившись вокруг Президента Ильхама Алиева. Хотелось бы особенно подчеркнуть и то, что молодые люди, освобождавшие оккупированные земли Родины, являются воспитанниками школы идей общенационального лидера Гейдара Алиева и выросли в годы руководства страной Президента Ильхама Алиева".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)