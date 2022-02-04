ЕС выделил Азербайджану 2 млрд евро (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В рамках экономического инвестиционного плана Европейский союз (ЕС) выделил Азербайджану финансовый пакет в размере 2 миллиардов евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, об этом сказал еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Вархели в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он также выразил готовность ЕС участвовать в процессе восстановления и реконструкции, осуществляемых в Азербайджане.

Стороны выразили готовность укреплять сотрудничество в области региональной безопасности, энергетического партнерства, экономических связей, транспорта и связи.