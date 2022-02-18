Депутат Севиль Микаилова примет участие в мероприятиях в Израиле, посвященных Ходжалинскому геноциду
БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова 19 февраля отправится в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных Ходжалинскому геноциду.
Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Милли Меджлиса, в мероприятиях, организованных Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "Azİz" в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы", примут участие депутаты Кнессета Израиля, представители общественности.
В ходе мероприятий будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида, предоставлена информация об этом геноциде, совершенном армянскими ВС против мирного азербайджанского населения, будут представлены документы, отражающие трагедию.
В рамках визита запланирована встреча депутата с членами группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Израиля.
Визит завершится 23 февраля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)