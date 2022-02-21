В Кнессете прошла встреча между азербайджанскими и израильскими депутатами (ФОТО)

БАКУ/Trend/- 21 февраля в Кнессете (парламент Израиля) состоялась встреча с депутатами Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаиловой и Анатолием Рафаиловым, прибывшими в Израиль для участия на мероприятиях, посвящённых трагедии Ходжалы, организованных Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан (АзИз) и членами межпарламентской группы Израиль-Азербайджан в Кнессете, передает Trend.

Поскольку встреча происходила в преддверии траурной даты Ходжалинского геноцида, азербайджанские депутаты рассказали об этой трагедии своим израильским коллегам. Депутаты Кнессета Элина Бардач-Ялова и Татьяна Мазарская выразили свое сочувствие азербайджанскому народу от имени всех депутатов и всех евреев.

Встреча носила дружеский характер. Депутаты продолжили разговор о возможностях и конкретных планах сотрудничества в области медицины и здравоохранения. Израильскую сторону возглавляла председатель межпарламентской комиссии Израиль-Азербайджан Элина Бардач-Ялова.