Президент Ильхам Алиев: Шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан

БАКУ /Trend/ - Шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

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