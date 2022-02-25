Азербайджан интенсивными темпами восстанавливает Карабах - французский фотограф
БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень усердно и интенсивными темпами работает над восстановлением Карабаха, и особенно города Шуша, сказал Trend в пятницу французский фотограф Грегори Херп.
По его словам, то, что он видел в Карабахе, когда впервые посетил его, вызвало колоссальные эмоции. Херп отметил, что посещал Шушу в июле 2021 года, и теперь видит большие изменения, которые произошли с тех пор.
Говоря о вчерашнем посещении места массового захоронения, он отметил, что подобные факты доказывают ужасные последствия армянской оккупации.
"Я желаю, чтобы Азербайджан и Армения смогли наконец достичь мира", - сказал французский фотограф.
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