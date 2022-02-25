Азербайджан интенсивными темпами восстанавливает Карабах - французский фотограф

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень усердно и интенсивными темпами работает над восстановлением Карабаха, и особенно города Шуша, сказал Trend в пятницу французский фотограф Грегори Херп.

По его словам, то, что он видел в Карабахе, когда впервые посетил его, вызвало колоссальные эмоции. Херп отметил, что посещал Шушу в июле 2021 года, и теперь видит большие изменения, которые произошли с тех пор.

Говоря о вчерашнем посещении места массового захоронения, он отметил, что подобные факты доказывают ужасные последствия армянской оккупации.

"Я желаю, чтобы Азербайджан и Армения смогли наконец достичь мира", - сказал французский фотограф.