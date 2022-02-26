Ходжалинская резня является главной трагедией Карабахской войны - российское издание

БАКУ /Trend/ - В этом году исполняется 30 лет Ходжалинской трагедии - массовому убийству мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы после захвата населенного пункта армянскими военными в ходе Карабахской войны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в материале, опубликованном в российском общественно-политическом интернет-издании "Свободная Пресса".

"Трагедия остается все эти годы кровавой раной в душах жителей Азербайджана, называется официальным Баку геноцидом (это признано и во многих странах мира) и, безусловно, является одной из наиболее черных страниц и без того печальной истории конфликта в Карабахе. В феврале 1992 года азербайджанский город Ходжалы был на протяжении нескольких месяцев блокирован армянскими силами, началась эвакуация мирных жителей воздушным транспортом, ведь именно здесь находился единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, способный принимать крупные самолеты", - говорится в статье.

В материале отмечается, что 25 февраля начался ожесточенный артиллерийский обстрел Ходжалы, ночью пехотные отряды противника пошли на штурм и захватили город, а к семи утра сопротивление защитников Ходжалы было окончательно подавлено.

"Той ночью происходило ужасное. Потоки ходжалинцев устремились на северо-восток вдоль русла реки Гаргар в сторону города Аскеран, а также по направлению к городу Агдам. Множество жителей попало в засады: их расстреливали в упор, а иным была уготована еще более страшная участь. Очень сложно читать воспоминания очевидцев тех событий, например, корреспондента газеты "Известия" Вадима Белых о "высверленных глазах, отрезанных ушах, расколотых черепах с содранной кожей". О сотнях трупов, разбросанных на склоне холма, которых видел заместитель командира вертолетной эскадрильи Леонид Кравец, перевозивший раненых. Ходжалинская резня унесла, по официальным данным Азербайджана, жизни 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 70 стариков и 63 детей. Еще 487 человек были ранены, 1 275 взяты в плен, и о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. По данным правозащитников, только в соседний Агдам за четыре дня после взятия города были доставлены около 200 трупов, из которых 13 были детскими, а 51 - женскими. Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечала, что толпа жителей бежала из города после того, как он перешел к армянским вооруженным силам, и была расстреляна, натолкнувшись на армянский вооруженный пост", - пишет издание.

Как говорится в материале, бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу сказал вполне понятные слова: "До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне - люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось".

Ереван не сделал даже попытки расследования трагических событий февраля 1992 года, пишет издание.