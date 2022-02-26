Азербайджанские организации Франции призвали Президента Макрона официально признать преступления, совершенные армянской военщиной в Ходжалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские диаспоральные организации Франции обратились с открытым письмом к Президенту Эммануэлю Макрону и призвали его официально признать преступления, совершенные армянской военщиной в Ходжалы и дать им политическую и юридическую оценку.

Об этом, как передает в субботу Trend, сообщается в твиттер-аккаунте посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева.

В обращении, подписанном 10 азербайджанскими ассоциациями Франции, содержится подробная информация о Ходжалинской трагедии, усилиях, предпринимаемых в рамках международной кампании Justice for Khodjaly.

"Наши раны не залечены и боль не пройдет до тех пор, пока справедливость не восторжествует, и преступники, виновные в этом преступлении против человечности, не предстанут перед судом и не будут наказаны", - отмечается в обращении.

С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке