Сегодня будут эвакуированы еще около 700 азербайджанцев, прибывших из Украины в Молдову – посол

БАКУ /Trend/ - Сегодня будут эвакуированы еще около 700 азербайджанцев, прибывших из Украины в Молдову.

Об этом сказал посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, отвечая на вопросы Trend.

По его словам, в настоящее время число азербайджанцев, эвакуированных из Украины в Молдову, составляет четыре тысячи человек.

«Эвакуация будет осуществляться автобусами. В каждом автобусе будет 70 пассажиров. Кроме того, 174 человека будут доставлены из Румынии в Азербайджан самолетами. Мы создали условия для эвакуации многих наших граждан на собственных автомобилях. Мы должны их встретить и разместить. В целом в течение сегодняшнего дня из Молдовы планируется эвакуировать 600-700 азербайджанцев», - сказал Османов.

Посол также сообщил, что азербайджанцы, эвакуированные автобусами в предыдущие дни, уже прибыли в Стамбул.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)