Низкая точность минных карт освобожденных территорий тормозит процесс разминирования - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Низкая точность предоставленных Арменией минных карт освобожденных территорий тормозит процесс их разминирования.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

«Процесс разминирования продолжается, однако мы по-прежнему теряем жизни людей. С периода завершения конфликта и по сегодняшний день свыше 200 человек стали жертвами взрывов мин на этих территориях», - сказал Байрамов.

Он добавил, что высокая загрязненность освобожденных территорий минами препятствует возвращению бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли.