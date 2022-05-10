Сегодня исполняется 99 лет со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 10 мая исполняется 99 лет со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев спас азербайджанскую государственность и заложил основы устойчивого развития нашей страны. На этом фундаменте были достигнуты беспрецедентные экономические и геополитические успехи независимой республики, благодаря чему небольшая с точки зрения географии страна стала влиятельным региональным игроком.

Возглавив в 1969 году советский Азербайджан, Общенациональный лидер добился превращения республики в одну из самых процветающих в СССР. Его политическая карьера продолжилась в Москве – Гейдар Алиев был одним из высших руководителей Советского Союза. В результате интриг Горбачева и его армянских приспешников стала возможной отставка Гейдара Алиева в 1987 году. Это привело привело к цепочке трагических событий: 20 января в Баку, беспорядкам в Сумгайыте, Ходжалинскому геноциду, а мировое армянство фактически получило возможность попытаться пошагово реализовывать идею «Великой Армении», которую они вынашивали последние 200 лет.

Однако, армяне просчитались: вернувшись по зову народа, Гейдар Алиев возглавил страну и спас ее от распада. Общенациональному лидеру пришлось бороться одновременно с армянскими оккупантами, эмиссарами с юга и севера, провокаторами всех мастей, местными авантюристами от политики, полевыми командирами, которых мало интересовали целостность страны, они рвали республику на части.

С возвращением Гейдара Алиева в истории независимого Азербайджана была открыта новая страница: достигнут режим прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, установлена внутриполитическая стабильность, подписан "Контракт века", заложены крупные проекты, выстраивается международный имидж Азербайджана и многое другое. Личность Гейдара Алиева, его авторитет и талант играли во всем этом решающую роль.

Период с 1993 по 2003 годы стал важным этапом в новейшей истории страны: Гейдару Алиеву удалось спасти национальную государственность и создать основу для устойчивого развития Азербайджана. На этом прочном фундаменте, учитывая сложнейшую мировую ситуацию, современные геополитические риски и непростые события, происходящие в мире, сегодня Президент Ильхам Алиев – политик мирового уровня - создал современную, заявившую о себе в международном масштабе страну. Была выстроена прочная и стабильно развивающаяся экономика и сформирована армия XXI века. Были выстроены отношения с ключевыми иностранными союзниками, что позволило существенно укрепить позиции страны на международной арене. Был сформирован фундамент, на котором построено сильное, мощное государство, мотивированное и способное самостоятельно вершить свою судьбу, не завися при этом ни от кого. Президент Ильхам Алиев выполнил историческую миссию по освобождению азербайджанских земель от армянской оккупации, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне, создав таким образом новую реальность в регионе, которая мы уверены, приведет Азербайджан к дальнейшему процветанию и еще большему повышении его роли в мировой политике.

По прошествии лет становится по-настоящему виден масштаб а также историческая значимость решений, принятых Гейдаром Алиевым десятилетия назад. Современный Азербайджан – признанный лидер региона. Именно таким хотел видеть Азербайджан Гейдар Алиев