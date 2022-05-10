Азербайджан направил Армении предложения по составу комиссии по делимитации границы – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Одна из договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Брюсселе, заключалась в том, что будет создана комиссия по делимитации границы, и ее первое заседание было запланировано на конец апреля.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава ведомства отметил, что перед встречей в Брюсселе он провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Армении, в ходе которых были высказаны предложения по составу комиссии.

"Предложение Азербайджана заключалось в том, что комиссия должна быть организована в ином формате, то есть лицо, которое ее возглавит с нашей стороны, должно быть на уровне заместителя премьер-министра. Следует также отметить, что в ходе нашего первого телефонного разговора министр иностранных дел Армении воспринял это с пониманием и заявил, что необходимо дополнительное время для внутренних обсуждений. Позже он заявил, что такое предложение было бы приемлемо и для них. Существует договоренность сторон о составе комиссии. Азербайджан уже в апреле был готов к проведению этой встречи. Думаю, что после того, как армянская сторона завершит свои процедуры, можно будет провести такое заседание", - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)