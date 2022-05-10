Джейхун Байрамов прокомментировал реакцию Армении на предложения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан изложил свои основные принципы и выразил готовность продолжить переговоры, работать над мирным соглашением на основе этих основных принципов.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, еще в феврале азербайджанская сторона представила Армении пять базовых принципов мирного соглашения, а армянская сторона заявила, что в этих базовых принципах для нее нет ничего неприемлемого.

«Но самое интересное, что документ, принятый Арменией, видели все. Глядя на него, становится ясно, что это нельзя назвать предложениями. Документ, представленный армянской стороной, представляет собой реакцию на предложения Азербайджана. Я могу перечислить некоторые из этих шести пунктов, и вы также сможете сделать вывод, насколько это можно назвать предложениями», - сказал Байрамов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)