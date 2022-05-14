Наша солидарность во время Карабахской войны нашла отражение и в соцсетях - Фахреттин Алтун

БАКУ /Trend/ - Солидарность Азербайджана и Турции во время Карабахской войны нашла свое отражение и в социальных сетях. Мы вместе с Азербайджаном вели борьбу на информационном фронте. Тем самым мы внесли свой вклад в славную Победу.

Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу глава Управления по связям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун на 4-м заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств в Стамбуле.

По его словам, нынешнее заседание будет способствовать дальнейшему развитию существующего сотрудничества.

Организация тюркских государств за 13 лет своего существования стала международной, а ее лидеры предприняли важные шаги для укрепления единства, отметил глава управления.

"Мы должны способствовать дальнейшему укреплению единства наших стран. В рамках четвертого заседания будут оценены новые возможности для сотрудничества. Борьба с дезинформацией, особенно в социальных сетях, является одной из главных тем нашей встречи", - сказал Алтун.

По словам главы управления, Турция является одной из стран, столкнувшихся с потоком дезинформации.

"Совместная борьба с этим вызовом и его предотвращение очень важны для каждого из нас. Здесь также будут обсуждаться вопросы совершенствования совместных проектов в сфере кино и телевидения. Планируется предпринять шаги по интеграции турецкой модели коммуникаций в тюркский мир. Недавние негативные события в тюркском мире продемонстрировали важность тюркского единства. Мы полны решимости разрабатывать новые проекты на цифровых платформах в интересах человечества. Единственным неизменным фактором является правда, и мы сделаем все для ее защиты", - сказал Алтун.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)