Отмечено 30-летие сотрудничества между Азербайджаном и МККК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 мая состоялось мероприятие, посвященное 30-летию сотрудничества между Азербайджаном и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на мероприятии выступили представитель МККК в стране Ариан Бауэр, замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан и руководитель Южно-Кавказского кластера Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Даврон Мухамадиев.

Замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев подчеркнул, что важными направлениями сотрудничества с МККК являются в постконфликтный период выяснение судьбы пропавших без вести азербайджанцев, идентификация человеческих останков в массовых захоронениях, найденных на освобожденных территориях, информирование о минной опасности. Он отметил, что это сотрудничество будет и впредь продолжаться в интересах народа в рамках гуманитарного мандата МККК.

(Перевод: Нубар Кулузаде)