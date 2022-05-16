Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение номер 2555 от 30 марта 2021 года Президента Азербайджана «Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно документу, в части первой распоряжения номер 2555 от 30 марта 2021 года Президента Азербайджана «Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» в обоих случаях слова «транспорт, связь и высокие технологии» заменяются словами «цифровое развитие и транспорт», слова «Заур Гурбанов» заменяются словами «Анар Новрузов», а после слов «министр экономики» добавляется слово «первый».