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Подразделения БПЛА азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 16 мая 2022 19:03
Подразделения БПЛА азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) выполнили учебно-тренировочные полеты, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала были проверены теоретические и практические знания военнослужащих, а на симуляционных тренажерах - навыки управления БПЛА.

В рамках учений операторы БПЛА провели разведку местности на различных высотах, выполнили задачи по определению координат наземных целей условного противника и передаче полученных данных в пункты управления.

Основной целью учений, проводимых с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне Азербайджана, является совершенствование практических навыков личного состава.

Подразделения БПЛА азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
Подразделения БПЛА азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
Подразделения БПЛА азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
Подразделения БПЛА азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
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