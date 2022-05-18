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Позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу

Политика Материалы 18 мая 2022 09:14
Позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу

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БАКУ /Trend/ - В ночь с 17 на 18 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра и пулеметов позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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