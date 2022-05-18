Вице-премьер Азербайджана встретился с начальником Генштаба ВС Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 мая заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Иране, встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генерал-лейтенантом Мухаммедом Хусейном Багери.

Как сообщает Trend, Мухаммед Хусейн Багери, поздравив с освобождением от оккупации азербайджанских территорий, отметил заинтересованность Ирана в развитии отношений с Азербайджаном.

На встрече было подчеркнуто значительное развитие отношений дружбы между Азербайджаном и Ираном и их вступление в новый этап, значение сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах.

Также состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию связей между двумя странами на двустороннем, региональном и международном уровнях.

(Перевод: Нубар Кулузаде)