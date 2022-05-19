БАКУ /Trend/ - Азербайджан сделал невозможное, одержав победу во второй Карабахской войне.

Об этом заявил известный турецкий военно-политический эксперт Абдулла Агар, отвечая на вопросы Trend.

По его словам, победа в этой войне была одержана благодаря решимости азербайджанского народа и армии, моральной и политической поддержке Турции.

«Новая реальность, сформировавшаяся после победы, должна получить дальнейшее развитие. Для этого необходимо сообща использовать и согласовывать все элементы - политические, военные, демографические, технологические и моральные. Кроме того, необходимо укреплять азербайджано-турецкие отношения, потому что сотрудничество наших стран может расстроить многие планы. Об этом свидетельствуют высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании ОДКБ. Многие пытаются нарушить развивающееся сотрудничество и единство Турции и Азербайджана. Важно не поддаваться на провокации и развивать существующие отношения как экономической, так и в военной сфере», - сказал Агар.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)