Главы МИД Азербайджана и России обсудили делимитацию госграницы с Арменией

БАКУ /Trend/ - 23 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе по открытию всех коммуникационных линий в регионе, делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)