Проект «Тюркский мир» (Turkic.World) - очень важная и ценная медиаплатформа, которая принесет пользу региону и миру - Ялчин Топчу

БАКУ /Trend/ - Благодарю команду медиаплатформы «Тюркский мир» (Turkic.World) от имени тюркского мира и от себя лично.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный советник Президента Турции Ялчин Топчу по случаю первой годовщины создания цифровой медиаплатформы «Тюркский мир» (Turkic.World).

Он подчеркнул, что это очень важная и ценная платформа, которая принесет пользу региону и миру. "Для нас важно, чтобы все точно и своевременно узнавали о процессах, происходящих в тюркском мире, чтобы тюркские народы доносили свой голос до всего мира", - сказал Топчу. От имени тюркских народов и от себя лично он выразил уважение и признательность всем сотрудникам медиаплатформы «Тюркский мир» (Turkic.World).

"Уверен, что этот важный проект откроет дорогу к большим и значимым начинаниям для процветания тюркских государств, региона и мира. Деятельность вашей команды очень ценна для нас. Мы, тюркские народы, живем в 300-миллионной, очень важной географии. В единстве наши народы будут жить в мире и вносить серьезный вклад в мир. Мы искренне поддерживаем каждый шаг, предпринятый для единства тюркского мира", - сказал Топчу. Создание единства в тюркском миревносит вклад в мир и спокойствие в регионе, отметил он. Главный советник Президента Турции добавил, что политические процессы, происходящие в мире в настоящее время, обусловливают необходимость единства тюркских государств во всех сферах.

Отметим, что первая совместная медиаплатформа тюркских стран - Turkic.World - отмечает год с момента своего создания.

Медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества Агентства международной информации Trend и турецкой медиагруппы Albayrak при поддержке помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. К Turkic.World уже подключились Национальное информационное агентство Узбекистана "УзА", АО "Казинформ" (Казахстан), Национальное информационное агентство Кыргызстана "Кабар" и Министерство иностранных дел Туркменистана. Медиаплатформа Turkic.World функционирует на азербайджанском, турецком, казахском, кыргызском, узбекском и туркменском языках. Кроме того, участники проекта могут публиковать свои новости также на русском и английском языках. Работает и мобильная версия проекта. Медиплатформа Turkic.World, являясь результатом развития азербайджанского медиарынка, в 2021 году была представлена на Медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле, а также стала медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума IBF, организованного в Баку Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). Кроме того, Turkic.World является официальным партнером международного фестиваля авиации, космоса и технологий Teknofest - 2022.