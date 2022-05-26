Воспринимаем совместное заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы как конкретный результат брюссельской встречи - министр

БАКУ /Trend/ - Очень позитивным результатом брюссельской встречи лидеров стало то, что уже 23 мая азербайджанская и армянская стороны утвердили состав комиссий по делимитации границы, а 24 мая состоялось совместное заседание.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции «Роль африканского континента в Движении неприсоединения», посвященной Дню Африки.

"Это было первое заседание, начало большого пути, первый шаг. Мы воспринимаем это как очень конкретный результат брюссельской встречи", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)