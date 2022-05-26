Министр здравоохранения Азербайджана встретился с гендиректором ВОЗ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча между министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на минздрав, Теймур Мусаев поздравил Тедроса Адханома Гебрейесуса с переизбранием на пост генерального директора ВОЗ. Он поблагодарил организацию за поддержку, оказанную Азербайджану за прошедший период.

Министр, поделившись успешным опытом Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, отметил, что уровень вакцинации среди целевой группы населения составляет более 90%, Азербайджан входит в число первых стран, присоединившихся к инициативе "COVAX", а также проинформировал о реформах, проводимых в целях охраны здоровья населения за последний период.

Генеральный директор организации высоко оценил значение, придаваемое Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сотрудничеству с ВОЗ. Он напомнил, в частности, о гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказал организации в период пандемии, а также о глобальных призывах к совместному сотрудничеству стран в целях искоренения инфекции. Отметив тесные контакты с Международным центром Низами Гянджеви, гендиректор ВОЗ сказал, что с нетерпением ждет своего участия в форуме в июне. Гебрейесус добавил, что в рамках форума хотел бы ближе ознакомиться с работой, проведенной в Азербайджане в сфере услуг первичного здравоохранения.

В заключение стороны обменялись мнениями об усилении мер по подготовке и реагированию на кризисы в области здравоохранения, расширении академической деятельности, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)