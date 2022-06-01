Американский штат Юта принял декларацию по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Сенат и Палата представителей американского штата Юта приняли декларацию по Азербайджану.

Как сообщили Trend в среду в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, декларация, подписанная председателем Сената штата Юта Стюартом Адамсом, спикером Палаты представителей Брэдом Уилсоном и другими законодателями, передана в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В декларации отмечается, что Азербайджан стал первым демократическим и светским государством в мусульманском мире, которое впервые предоставило женщинам избирательное право.

В документе отмечаются исторические традиции толерантности в Азербайджане и констатируется, что в стране с древних времен в условиях мира и спокойствия сосуществовали представители различных религий, в том числе мусульмане, христиане и иудеи. Отмечается, что Азербайджан, создавший среду, способствующую и укрепляющую древние традиции межрелигиозной толерантности, ценит религиозное и этническое разнообразие как свое национальное достояние. За последние 10 лет Азербайджан неоднократно собирал на одной площадке религиозных деятелей из региона и стран мира для содействия межрелигиозному диалогу.

Также подчеркивается, что Азербайджан является сильным партнером США и штата Юта, и стратегическое партнерство между США и Азербайджаном развивается.

Сенат и Палата представителей штата Юта высоко оценили вклад Азербайджана в защиту свободы и мира во всем мире и отметили большое значение поддержания взаимовыгодных дружественных отношений с Азербайджаном.

(Перевод: Фидан Мустафаева)