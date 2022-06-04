ЮНЕСКО следует отразить в своих докладах факты армянского вандализма против азербайджанской культуры - депутат

БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО должна отразить в своих докладах факты армянского вандализма против азербайджанской культуры.

Об этом Trend сказала в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

"Сегодня, когда мы видим отношение международного сообщества к текущим конфликтам в мире, применение большого количества санкций, мы снова становимся свидетелями двойных стандартов. В течение 30-летнего периода армянской оккупации наших земель мы сталкивались с молчанием международных организаций о фактах армянского вандализма. И ЮНЕСКО является одной из них", - сказала она.

Депутат отметила, что азербайджанский народ подвергся этническим чисткам, геноциду со стороны Армении. Наряду с этим, за период армянской оккупации геноциду, вандализму подверглось и азербайджанское культурное наследие, которое является частью культурного наследия человечества. На оккупированных территориях были разрушены исторические памятники, осквернены, разрушены мечети.

"Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО, пропагандирующую сохранение мирового наследия и культуры, никакого ответа получено не было. Азербайджан обращался в ЮНЕСКО в связи с тем, чтобы была направлена миссия на эти территории для проведения расследования по фактам вандализма армян против нашего культурного наследия, однако, к сожалению, эта организация не сделала никаких шагов в данном направлении», - сказала она.

Гасанова отметила, что сегодня ЮНЕСКО продолжает демонстрировать двойные стандарты и не упоминает в своих докладах факты армянского вандализма.

"Этой несправедливости должен быть положен конец, ЮНЕСКО должна отразить в своих докладах факты армянского вандализма против азербайджанской культуры», - сказала она.