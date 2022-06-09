Посол Индии вызван в МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 9 июня 2022 года посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна был вызван в МИД страны.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на встрече была доведена до внимания недопустимость использования представителями правящей партии Индии оскорбительных высказываний против ислама и пророка Мухаммеда.

Было отмечено, что исламофобская позиция, демонстрируемая индийскими официальными лицами, затрагивает чувства мусульман всего мира, и Азербайджан осуждает такого рода действия.

Также было подчеркнуто, что подобные явления наносят ущерб мирному сосуществованию людей различных вероисповеданий. На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан ожидает от правительства Индии принятия жестких мер в отношении лиц, озвучивших антиисламские высказывания.

(Перевод: Фидан Мустафаева)