МИД России исправил ошибку Лаврова

БАКУ /Trend/- На сайте МИД России внесены изменения в высказывания главы внешнеполитического ведовства РФ Сергея Лаврова о ситуации в селе Фаррух Ходжалинского района, озвученные им в Ереване во время совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает Trend.

Ранее, комментируя ситуацию в селе Фаррух, глава МИД РФ заявил, что «российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов. Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться».

На сайте МИД России была опубликована стенограмма пресс-конференции Лаврова и Мирзояна. В стенограмму были внесены изменения и слова Лаврова были опубликованы в следующей редакции:

«Что касается ситуации, то российские военные (наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены) «держат» ее в качестве одного из своих приоритетов. Там уже есть определенные результаты «на земле» с точки зрения деэскалации обстановки. Рассчитываем, что запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы будет содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов типа Паруха в зоне ответственности российского миротворческого контингента».

Как ранее сказали в МИД Азербайджана в ответ на данные высказывания Лаврова, деятельность созданных Азербайджаном и Арменией комиссий по делимитации преследует цель делимитации государственной границы двух стран, как было и предусмотрено.

"В рамках этого процесса не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов за пределами азербайджано - армянской государственной границы, в том числе связанных с территориями временного размещения российского миротворческого контингента в Азербайджанской Республике", - отметили в МИД Азербайджана.