Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Туркменистана (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном. От всей души поздравляю Вас с этим радостным событием, передаю Вам и братскому народу Туркменистана наилучшие пожелания.

Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы. За минувший период наши связи, основанные на общей истории, братстве и взаимном уважении, динамично развиваясь, повысились на качественно новый уровень и сегодня носят характер стратегического партнерства, что вызывает особое удовлетворение.

Взаимные визиты, постоянные контакты, подписанные в различных сферах документы, реализованные совместные проекты сыграли важную роль в расширении нашего сотрудничества. Высокий уровень наших политических связей сопровождается плодотворным взаимодействием в экономической, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Наши отношения успешно продолжаются и в рамках международных организаций.

Считаю, что существуют благоприятные условия для развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном во всех сферах, в частности, в транспортном секторе. Убежден, что, используя эти возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепления традиционно дружественных связей и дальнейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия.

Еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и процветания", - говориться в поздравительном письме.