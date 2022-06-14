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Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 14 июня 2022 23:34
Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий, и хотел использовать в своих целях несовершеннолетнего. Я очень высоко оцениваю операцию, проведенную Службой государственной безопасности Азербайджана, ее провели высокопрофессиональные сотрудники, и можно сказать, что это была ювелирная работа.

Об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend «Актуально с Сахилем Керимли» сказал ветеран органов спецслужб Азербайджана, участник первой Карабахской войны полковник Азер Гараев.

«Спецслужбы Армении всегда вели подрывную деятельность против Азербайджана. Все помнят террористические акты в метро, на другом транспорте в первые годы независимости Азербайджана. Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий, и на этот раз он хотел использовать в своих целях несовершеннолетнего. Этот несовершеннолетний познакомился с девушкой почти своего возраста в социальной сети "Instagram". Позже выяснилось, что девушка является членом группы "Айтарак", которая управляется армянскими спецслужбами. Их цель - заполучить информаторов в Азербайджане и использовать их против нашей страны», - сказал Азер Гараев.

Trend представляет это интервью вниманию читателей в видеоформате.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)
Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)
Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)
Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)
Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)
Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)
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