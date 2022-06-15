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Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)

Политика Материалы 15 июня 2022 19:59
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 15 июня в городе Шуша по случаю первой годовщины подписания Шушинской декларации состоялась международная конференция на тему «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения – источник мира и стабильности для Кавказа и региона».

Как сообщает Trend, в конференции приняли участие заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Тахир Будагов, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр культуры Анар Керимов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, первый заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии турецкого националистического движения Исмет Беюкатаман, представители правления ПЕА, Ревизионной комиссии, Совета ветеранов и Объединения молодежи, руководители около 40 политических партий, действующих в Азербайджане, и др.

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Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации (ФОТО)
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