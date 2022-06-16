Победа Азербайджана в 44-дневной войне обрадовала всю Турцию - Эфкан Ала

БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана в 44-дневной войне обрадовала всю Турцию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции по внешним связям Эфкан Ала на совместной пресс-конференции в центральном аппарате партии "Ени Азербайджан".

Он отметил, что турецко-азербайджанские союзнические отношения, достигшие пика с подписанием Шушинской декларации, на пользу всему региону. "Этот документ нацелен на установление прочной стабильности и мира в регионе. Шушинская декларация занимает особое место в истории мировой дипломатии. Дальнейшее развитие турецко-азербайджанских отношений очень важно для развития региона. После Победы мы можем представить миру концепцию шестисторонней платформы как платформы мира. Мы можем представить это как победу дипломатии в мире. Это означает восстановление отношений стран региона», - сказал Эфкан Ала.

Он отметил, что Азербайджан предлагает сотрудничество Армении, и это пример для мировой дипломатии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)