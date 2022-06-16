Состоялось первое панельное заседание в рамках IX Глобального Бакинского Форума (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 июня в рамках IX Глобального Бакинского Форума состоялось первое панельное заседание на тему "Война в Украине, сопротивление, беженцы, реконструкция".

Как сообщает Trend, на заседании под модераторством президента и главного исполнительного директора Национального комитета по внешней политике Америки Сьюзан Элиот обсуждались меры против новых видов гибридной войны, включая кибератаки, организация послевоенной реконструкции Украины и ряд других вопросов.

Выступая на заседании, бывшая Первая леди Украины Катерина Ющенко отметила необходимость нового взгляда на мировую безопасность. По ее словам, последствия текущих проблем могут повлиять и на будущие поколения.

Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сказала в свою очередь, что главным вопросом является прекращение войны и проведение работ по восстановлению и строительству.

Панельное заседание продолжилось выступлениями других участников.

Следует отметить, что Международный центр Низами Гянджеви стал важным международным центром, изучающим пути решения глобальных проблем и информирующим об этом мировую общественность. Именно благодаря этому интерес к мероприятиям, организуемым Центром, растет из года в год. На этот раз в Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, пройдут плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также будут обсуждены угрозы энергетической безопасности, вопросы обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросы растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)