Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана, Армении и России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Минске по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Генпрокуратуре Азербайджана

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, коснувшись важности совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести в результате первой и второй Карабахских войн, отметил значимость продолжения этого процесса.

Были доведены до внимания важность передачи минных карт для защиты жизни и здоровья людей, а также недопустимость незаконных поездок в Карабах, подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в этой области.

Также было отмечено полное соблюдение азербайджанской стороной трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Генпрокурор России Игорь Краснов поблагодарил коллег из Азербайджана и Армении за конструктивное сотрудничество и усилия, направленные на достижение мира и стабильности на благо народов региона.

На встрече были обсуждены вопросы исполнения подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении заявлений и дальнейшего сотрудничества в правовой сфере.

Стороны в очередной раз выразили поддержку договоренности об укреплении связей для предотвращения в будущем ситуаций, вызывающих напряженность.

(Перевод: Нубар Кулузаде)