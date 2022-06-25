Обнародована повестка заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 28 июня состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает в субботу Trend.

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" (второе чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" (второе чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год" (второе чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Меморандума "О создании межгосударственного Совета Азербайджана и Кыргызстана".

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана "О воздушном сообщении".

6. Законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении, разрешении на реализацию документа "Изменение в соглашение, заключенное между государственной компанией "Азергызыл" и R.V. İnvestment Group Services, LLC о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных месторождений золота Гедабек, Гоша, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агйурд, Шекердере, Келеки), Сёюдлю, Гызылбулаг и Вежнали.

7. Законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год" (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)" (второе чтение).

10. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (второе чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Конституционном суде" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О судах и судьях" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О Счетной палате" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (второе чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде)