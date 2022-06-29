В Зангилане стартовала международная конференция на тему «Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами»

ЗАНГИЛАН /Trend/ - В Зангилане 29 мая проходит международная конференция на тему "Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами", организованная министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Фонда возрождения Карабаха.

Как передает в среду корреспондент Trend, для участия в конференции аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса, члены международных организаций и эксперты прибыли в "умное" село Агалы Зангиланского района.

На форуме внимание будет уделено таким актуальным направлениям, как мобилизация усилий для достижения целей и задач устойчивого развития в области водных ресурсов, формирование диалога на международном уровне с целью регионального и глобального решения этого вопроса, налаживание партнерства в трансграничном контексте.

Участники конференции будут проинформированы по вопросам, связанным с экологическим террором, совершенным Арменией, ущербом природным объектам, продолжающимся загрязнением реки Охчучай и других водных бассейнов, ликвидацией последствий экологического террора и улучшением окружающей среды региона.

В форуме принимают участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гасымова, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, резидент-координатор ООН Владанка Андреева, глава представительства ЕС Петер Михалко, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Ольга Алгаерова, секретарь Водной конвенции ООН Соня Кеппель, директор Европейского офиса экологической программы ООН Бруно Поцци и др.